"Краснодар-2" обыграл "Луч" и поднялся на шестое место

"Краснодар-2" обыграл "Луч" в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ (2:1). "Быки" поднялись на 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Команда из Владивостока с 35 баллами распоагается на 10-й строчке.

Олимп - ФНЛ

25-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Луч" (Владивосток) - 2:1 (2:0)

Голы: Уткин, 38 - с пенальти (1:0). Кутовой, 41 (2:0). Хлебородов, 83 (2:1).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков, Таранов, Бородин, Ивашин, Голубев, Уткин, Сперцян (Черников, 53), Сергеев, Халназаров (Игнатьев, 46), Кутовой (Сабуа, 75).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Царикаев, Павленко, Машнев (Хлебородов, 46), Дзахов, Замалиев (Пономаренко, 73), Визнович (Гордиенко, 46), Часовских (Белунов, 71).

Предупреждение: Игнатьев, 77.

Судья: Панин (Московская область).

03 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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