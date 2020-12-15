Корниленко учится на категорию Pro и советуется с Божовичем и Талалаевым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что проходит обучение на тренерскую категорию Pro. Бывший белорусский форвард завершил карьеру футболиста в 2019 году. В составе «Крыльев» он играл с 2011 года. Также он выступал за киевское «Динамо», «Зенит», «Рубин», «Блэкпул» и другие.

— Сейчас я учусь на категорию Pro для тренеров, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Корниленко. — Получаю много знаний, стараюсь не пропускать тренировки, общаюсь с Игорем Осинькиным. Все эти навыки и знания для меня в плюс. Сейчас у нас онлайн-учеба. Есть задания, на учебе работаем в том числе по группам. Среди тренеров, кто со мной, есть Сергей Игнашевич, Мурад Мусаев, Александр Кержаков. Много общения, много обмена информацией, что очень помогает в работе.

Я рад, что у нас сохранились теплые отношения с Миодрагом Божовичем. Я всегда могу позвонить и попросить у него совет. Он хороший специалист и хороший человек. То же самое скажу и про Андрея Талалаева. Результаты «Ахмата» об этом говорят. Но всегда иначе смотришь на работу тренера, когда ты игрок. Когда ты находишься на скамейке, ты видишь все по-другому. Я просто старался впитывать все, как губка. Стать главным тренером? Да, мне это интересно, мне это нравится. Для этого я и учусь. Но сейчас я спортивный директор и полностью отдаюсь этой работе.