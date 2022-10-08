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8 октября, 07:13

Экс-защитник «Спартака» Макеев о «Рубине»: «В первой лиге им будет в любом случае тяжело»

Экс-защитник «Спартака» Макеев не считает «Рубин» явным фаворитом первой лиги
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Экс-защитник «Спартака», выступающий в составе «Велеса» в первой лиге, Евгений Макеев поделился мнением о перспективах «Рубина» в этом сезоне.

33-летний россиянин не считает, что казанцы превосходят по уровню другие команды.

— Они же сейчас не лидируют с большим отрывом, — цитируют Макеева «Известия». — Наша команда с ними довольно достойно играла, могла добиться ничейного результата, но проиграла (1:2), пропустив в концовке матча. Думаю, не хватило опыта. У нас команда молодая, и мы немножечко подсели во втором тайме. «Рубин» — мастеровитый коллектив, поэтому им удалось создать пару моментов и забить.

— То есть так просто «Рубин» не вернется в РПЛ?

— Мы тоже не слабые футболисты, поэтому «Рубину» в любом случае будет тяжело. У нас здесь очень специфическая лига — много перелетов, разное качество полей. Поэтому ничего подобного — явных фаворитов тут нет.

В этом сезоне первой лиги «Рубин» набрал 19 очков и занимает 6-е место. «Велес» с 10 очками — на 16-й строчке.

Источник: https://iz.ru/1407001/aleksei-fomin/esli-finansirovanie-sokhranitsia-spartak-poboretsia-za-vysokie-mesta
Евгений Макеев
Первая лига
ФК Велес
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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