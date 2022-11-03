Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:40

КДК дисквалифицировал тренера «Рубина» Кузьмина на три матча за оскорбление судьи

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что тренер «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на три матча по итогам игры 16-го тура Первой лиги против «Балтики» (3:3).

«Кузьмин использовал ненормативную лексику и оскорбил арбитра. Это рецидив, у него уже был такой эпизод. Кузьмин дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча. Также он получил штраф в размере 150 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Помимо этого, Кузьмин был оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Аналогичные наказания получили главный тренер казанцев Леонид Слуцкий и еще один тренер «Рубина» Олег Веретенников.

Олег Кузьмин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-спортивный директор «Ротора»: «Запустили фейк, обвинили меня в игре на тотализаторе. А Стукалов не заинтересован в правде!»

КДК РФС закрыл фанатскую трибуну «Рубина» на один домашний матч
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 - : -
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 - : -
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Велес
 - : -
6.11 15:00
Родина – Волга
 - : -
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
6.11 17:00
Балтика – Алания
 - : -
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 14 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости