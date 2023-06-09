Кашчелан: «Меня уговаривали остаться и провести еще год в РПЛ, но я понял, что надо заканчивать»

Бывший полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан рассказал, когда принял решение завершить карьеру игрока.

«Год назад сообщил команде, что впереди, скорее всего, мой последний сезон. Потом меня начали уговаривать остаться, и я задумался о том, чтобы провести еще год в премьер-лиге. Зимой были последние обсуждения с руководством. Но месяц назад я окончательно понял, что надо заканчивать. Когда я уходил на замену в последнем матче и передавал капитанскую повязку Дудиеву, видел его мокрые глаза. Почти у всех ребят на поле они были такими же. Иван Остойич на скамейке меня обнял и просто начал рыдать в плечо. Мне кажется, это естественно, потому что мы стали семьей за эти годы. Мне очень повезло, что я был среди таких приятных людей в «Балтике», — цитирует Кашчелана Metaratings.ru.

Кашчелан выступал за «Балтику» с 2019 по 2023 год. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в первой лиге. По итогам сезона калининградская команда заняла второе место в ФНЛ и вышла в РПЛ.