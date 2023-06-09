«Торпедо» объявило об уходе нападающего Фелипе

«Торпедо» на официальном сайте объявило, что нападающий Андре Фелипе покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«ФК «Торпедо Москва» благодарит игрока за сотрудничество и желает удачи в дальнейшней карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Филипе выступал за «Торпедо» с марта 2023 года. В прошедшем сезоне 32-летний бразилец провел 5 матчей и забил 1 гол.

«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.