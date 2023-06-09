«Торпедо» объявило об уходе нападающего Фелипе
«Торпедо» на официальном сайте объявило, что нападающий Андре Фелипе покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.
«ФК «Торпедо Москва» благодарит игрока за сотрудничество и желает удачи в дальнейшней карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Филипе выступал за «Торпедо» с марта 2023 года. В прошедшем сезоне 32-летний бразилец провел 5 матчей и забил 1 гол.
«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.
Источник: https://torpedo.ru/news/45117/
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|8
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|37-46
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|10
|15
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|37
|
15
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|34
|9
|6
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|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
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|8
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
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|
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|17:00
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КАМАЗ – Нефтехимик
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Родина
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|14
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