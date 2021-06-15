КАМАЗ и «Кубань» завоевали путевки в ФНЛ
КАМАЗ выиграл 4-ю группу ПФЛ, опередив «Тюмень» при равенстве очков по результатам личных встреч.
Челнинцы в заключительном туре разгромили в гостях «Крылья Советов-2» (5:1), тогда как тюменцы, ведя дома 2:0 с димитровградской «Ладой», сыграли 2:2.
КАМАЗ в последний раз выступал в первом дивизионе в сезоне-2015/16.
Краснодарский ПФК «Кубань» в заключительном матче ПФЛ-1 (Юг) разгромил «Туапсе» со счетом 7:1.
Благодаря этой победе команда Павла Могилевского набрала в турнирной таблице 80 очков, опередив ближайшего преследователя — «Кубань Холдинг» на 3 очка и выиграла первенство.
В следующем сезоне краснодарский клуб будет выступать во втором по силе чемпионате России — ФНЛ.
ПФК «Кубань» был создан в 2018 году и изначально именовался «Урожаем». Команда не имеет отношения к прежнему футбольному клубу, носившему такое же название — «Кубань», который был объявлен банкротом и расформирован.
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