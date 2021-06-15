«Торпедо» подписало российского полузащитника из чемпионата Боснии
22:11
Российский полузащитник Иван Енин подписал контракт с московским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба 15 июня.
Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.
27-летний футболист будет выступать в команде под 35 номером.
Енин выступал за клубы «Витязь» (Подольск), «Рига» (Латвия), «Широки Бриег» (Босния) и «Зриньски Мостар» (Босния).
В сезоне-2020/21 он провел 34 матча за «Зриньски Мостар» во всех турнирах и забил один гол.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю