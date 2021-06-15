Полузащитник «Оренбурга» стал игроком брестского «Руха»
17:12
Полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок до конца года будет выступать в брестском «Рухе», сообщает сайт белорусского клуба.
Присоединиться к новой команде футболист сможет уже после открытия трансферного окна — 5 июля.
В прошлом сезоне ФНЛ 29-летний украинец провел 14 матчей и результативными действиями не отличался. Ранее Нойок уже выступал в чемпионате Белоруссии за брестское «Динамо».
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