Полузащитник «Оренбурга» стал игроком брестского «Руха»

Полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок до конца года будет выступать в брестском «Рухе», сообщает сайт белорусского клуба.

Присоединиться к новой команде футболист сможет уже после открытия трансферного окна — 5 июля.

В прошлом сезоне ФНЛ 29-летний украинец провел 14 матчей и результативными действиями не отличался. Ранее Нойок уже выступал в чемпионате Белоруссии за брестское «Динамо».