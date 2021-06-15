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Полузащитник «Оренбурга» стал игроком брестского «Руха»

17:12
Александр Нойок. Фото ФК «Рух».
Александр Нойок. Фото ФК «Рух».
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Полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок до конца года будет выступать в брестском «Рухе», сообщает сайт белорусского клуба.

Присоединиться к новой команде футболист сможет уже после открытия трансферного окна — 5 июля.

В прошлом сезоне ФНЛ 29-летний украинец провел 14 матчей и результативными действиями не отличался. Ранее Нойок уже выступал в чемпионате Белоруссии за брестское «Динамо».

Дополнительная информация:

https://rukh.by/item/1286

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