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Сегодня, 17:58

Источник: Черевченко согласился стать тренером «Торпедо», если Кононов уйдет

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Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Игорь Черевченко дал на то, чтобы заменить Олега Кононова в случае его отставки с поста главного «Торпедо», сообщает «Чемпионат».

После 23 туров первой лиги московский клуб занимает 12-е место, набрав 28 очков.

Кононов возглавляет команду с января 2024 года.

Последним клубом для 49-летнего Черевченко «Истиклол» из Таджикистана. Он покинул команду в феврале этого года.

Источник: «Чемпионат»
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 - : -
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 - : -
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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