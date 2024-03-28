Источник: Черевченко согласился стать тренером «Торпедо», если Кононов уйдет

Российский тренер Игорь Черевченко дал на то, чтобы заменить Олега Кононова в случае его отставки с поста главного «Торпедо», сообщает «Чемпионат».

После 23 туров первой лиги московский клуб занимает 12-е место, набрав 28 очков.

Кононов возглавляет команду с января 2024 года.

Последним клубом для 49-летнего Черевченко «Истиклол» из Таджикистана. Он покинул команду в феврале этого года.