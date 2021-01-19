Исландец Вильхамссон перешел из украинского «Колоса» в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании исландского нападающего Арни Вильхамссона. 26-летний уроженец Рейкьявика перешел в самарский клуб из украинского «Колоса».

Ранее в карьере форварда были исландские «Брейдаблик» и «Хейкар», норвежский «Лиллестрем», шведский «Йенчепингс», польский «Брук-Бет» и украинский «Черноморец».

В прошлом сезоне Вильхамссон провел 15 матчей и забил 5 мячей в чемпионате Украины, а в нынешнем еще не появлялся на поле.