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Исландец Вильхамссон перешел из украинского «Колоса» в «Крылья Советов»

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Арни Вильхамссон и Сергей Корниленко. Фото "Крылья Советов"
Арни Вильхамссон и Сергей Корниленко. Фото "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании исландского нападающего Арни Вильхамссона. 26-летний уроженец Рейкьявика перешел в самарский клуб из украинского «Колоса».

Ранее в карьере форварда были исландские «Брейдаблик» и «Хейкар», норвежский «Лиллестрем», шведский «Йенчепингс», польский «Брук-Бет» и украинский «Черноморец».

В прошлом сезоне Вильхамссон провел 15 матчей и забил 5 мячей в чемпионате Украины, а в нынешнем еще не появлялся на поле.

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