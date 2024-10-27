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«Уфа» в концовке матча вырвала победу у «Ротора»

Алина Савинова
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«Уфа» дома обыграла «Ротор» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Первый гол в игре забил Андрей Анисимов, который отличился на 86-й минуте. Через четыре минуты Владислав Ложкин увеличил преимущество хозяев.

Клуб из Уфы прервал безвыигрышную серию из пяти матчей. Команда с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ротор» (22) сохранил седьмую позицию.

«Уфа» 2 ноября сыграет против «КАМАЗа». Волгоградская команда в этот же день встретится с «Енисеем».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 13:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
2:0
Ротор

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Уфа
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Балтика» — «Урал»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
2
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
9
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
10
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
11
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
12
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
16
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 6 : 1
26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 1 : 1
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 4 : 1
26.10 19:00
Балтика – Урал
 2 : 1
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 - : -
27.10 15:00
Алания – Чайка
 - : -
27.10 17:00
КАМАЗ – Сочи
 - : -
27.10 18:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
27.10 19:00
Родина – Торпедо
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Балтика

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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