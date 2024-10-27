«Уфа» в концовке матча вырвала победу у «Ротора»

«Уфа» дома обыграла «Ротор» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Первый гол в игре забил Андрей Анисимов, который отличился на 86-й минуте. Через четыре минуты Владислав Ложкин увеличил преимущество хозяев.

Клуб из Уфы прервал безвыигрышную серию из пяти матчей. Команда с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ротор» (22) сохранил седьмую позицию.

«Уфа» 2 ноября сыграет против «КАМАЗа». Волгоградская команда в этот же день встретится с «Енисеем».