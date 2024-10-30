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Сегодня, 11:42

Экс-тренер «Торпедо» Клотет: «Я провел прекрасное время в России и в Москве!»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет разговоре с «СЭ» поделился мнением о своей работе в России.

«Я провел прекрасное время в России и в Москве! Это оказало на меня огромное положительное влияние. Надеюсь, что мы увидимся на футбольных матчах, когда снова приеду в Москву!» — сказал Клотет «СЭ».

Клотет тренировал «Торпедо» с марта по октябрь 2023 года. Под руководством 47-летнего испанца московский клуб провел 23 матча, победил 6 раз, 2 раза сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Тукманов: «Хочется верить, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 - : -
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 - : -
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
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