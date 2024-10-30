Экс-тренер «Торпедо» Клотет: «Я провел прекрасное время в России и в Москве!»

Бывший главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет разговоре с «СЭ» поделился мнением о своей работе в России.

«Я провел прекрасное время в России и в Москве! Это оказало на меня огромное положительное влияние. Надеюсь, что мы увидимся на футбольных матчах, когда снова приеду в Москву!» — сказал Клотет «СЭ».

Клотет тренировал «Торпедо» с марта по октябрь 2023 года. Под руководством 47-летнего испанца московский клуб провел 23 матча, победил 6 раз, 2 раза сыграл вничью и потерпел 15 поражений.