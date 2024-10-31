Кухарчук: «У российских комментаторов хороший уровень знаний, только положительные эмоции»
Нападающий «Ротора» Илья Кухарчук положительно высказался об уровне российских комментаторов.
«Я смотрю футбол со звуком, конечно. Не всегда нравится. Когда плохо говорят обо мне, конечно, не нравится. А когда хвалят, то нравится. Выделять точно никого не буду, но в целом, я удовлетворен комментаторами. Считаю, что у них хороший уровень знаний, к постановке речи никаких вопросов, только положительные эмоции», — цитирует «РБ Спорт» Кухарчука.
В этом сезоне Кухарчук сыграл 11 матчей за «Ротор», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|12-11
|22
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
11
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|16
|5
|4
|7
|13-11
|19
|
14
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
15
|Сокол
|16
|3
|7
|6
|8-18
|16
|
16
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
17
|Уфа
|16
|3
|5
|8
|15-22
|14
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
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34 тур
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|- : -
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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