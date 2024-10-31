Кухарчук: «У российских комментаторов хороший уровень знаний, только положительные эмоции»

Нападающий «Ротора» Илья Кухарчук положительно высказался об уровне российских комментаторов.

«Я смотрю футбол со звуком, конечно. Не всегда нравится. Когда плохо говорят обо мне, конечно, не нравится. А когда хвалят, то нравится. Выделять точно никого не буду, но в целом, я удовлетворен комментаторами. Считаю, что у них хороший уровень знаний, к постановке речи никаких вопросов, только положительные эмоции», — цитирует «РБ Спорт» Кухарчука.

В этом сезоне Кухарчук сыграл 11 матчей за «Ротор», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.