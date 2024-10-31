Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 03:55

Кухарчук: «У российских комментаторов хороший уровень знаний, только положительные эмоции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Ротора» Илья Кухарчук положительно высказался об уровне российских комментаторов.

«Я смотрю футбол со звуком, конечно. Не всегда нравится. Когда плохо говорят обо мне, конечно, не нравится. А когда хвалят, то нравится. Выделять точно никого не буду, но в целом, я удовлетворен комментаторами. Считаю, что у них хороший уровень знаний, к постановке речи никаких вопросов, только положительные эмоции», — цитирует «РБ Спорт» Кухарчука.

В этом сезоне Кухарчук сыграл 11 матчей за «Ротор», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Ротор
Читайте также
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Опубликованы кадры подбитой техники ВСУ в районе освобожденного Селидово
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы, «Зенит» ищет новый клуб для Артура, «Краснодар» может взять Марсело. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Популярное видео
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-тренер «Торпедо» Клотет: «Я провел прекрасное время в России и в Москве!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.11 14:00
Енисей – Ротор
 - : -
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 - : -
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости