Балтика» — «Урал»: видеообзор матча

«Балтика» на своем поле победила «Урал» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Балтика» набрала 30 очков в 16 матчах и поднялась на первое место в первой лиге. «Урал» идет на четвертой позиции с 26 баллами.