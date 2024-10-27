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Сегодня, 19:47

«Уфа» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

Алина Савинова
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«Уфа» победила «Ротор» в домашнем матче 16-го тура ФНЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Уфа
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«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» и «Сокол» не забили голов в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
2
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
13
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 6 : 1
26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 1 : 1
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 4 : 1
26.10 19:00
Балтика – Урал
 2 : 1
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 2 : 0
27.10 15:00
Алания – Чайка
 2 : 3
27.10 17:00
КАМАЗ – Сочи
 1 : 0
27.10 18:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
27.10 19:00
Родина – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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