«Алания» — «Чайка»: видеообзор матча первой лиги

«Чайка» одержала победу над «Аланией» в матче 16-го тура первой лиги — 3:2.

«Чайка» набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Алания» с 17 очками — на 14-й строчке.