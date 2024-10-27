«Родина» сыграла вничью с «Торпедо» и продлила серию без побед до 5 матчей
«Родина» дома сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Сапсан Арена».
Счет в матче открыл полузащитник хозяев Александр Юшин на 6-й минуте. На 43-й минуте игрок гостей Равиль Нетфуллин сравнял.
«Родина» продлила серию без побед до 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения) и занимает 12-е место в турнирной таблице с 20 очками. «Торпедо» располагается на 2-й строчке с 30 баллами.
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|12-11
|22
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
11
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|16
|5
|4
|7
|13-11
|19
|
14
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
15
|Сокол
|16
|3
|7
|6
|8-18
|16
|
16
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
17
|Уфа
|16
|3
|5
|8
|15-22
|14
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|6 : 1
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|2 : 1
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|2 : 0
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|2 : 3
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|1 : 0
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|0 : 0
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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