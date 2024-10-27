«Родина» сыграла вничью с «Торпедо» и продлила серию без побед до 5 матчей

«Родина» дома сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Сапсан Арена».

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Александр Юшин на 6-й минуте. На 43-й минуте игрок гостей Равиль Нетфуллин сравнял.

«Родина» продлила серию без побед до 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения) и занимает 12-е место в турнирной таблице с 20 очками. «Торпедо» располагается на 2-й строчке с 30 баллами.