«Нефтехимик» и «Сокол» не забили голов в матче первой лиги

«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Соколом» в матче 16-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик».

За матч команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

«Нефтехимик» с 22 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице. «Сокол» занимает 15-ю строчку с 16 баллами.