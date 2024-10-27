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Сегодня, 19:59

«Нефтехимик» и «Сокол» не забили голов в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Соколом» в матче 16-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик».

За матч команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

«Нефтехимик» с 22 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице. «Сокол» занимает 15-ю строчку с 16 баллами.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:0
Сокол

Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
2
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
13
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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