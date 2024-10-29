Слишкович летом мог возглавить «Черноморец»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович летом мог возглавить «Черноморец», утверждает Legalbet.

По данным источника, 41-летний босниец дал согласие на то, чтобы работать в клубе из Новороссийска, однако руководство команды остановилось на кандидатуре Олега Василенко.

Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября, до этого он работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2022 года по май 2024 года.