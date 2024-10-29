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Слишкович летом мог возглавить «Черноморец»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович летом мог возглавить «Черноморец», утверждает Legalbet.

По данным источника, 41-летний босниец дал согласие на то, чтобы работать в клубе из Новороссийска, однако руководство команды остановилось на кандидатуре Олега Василенко.

Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября, до этого он работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2022 года по май 2024 года.

Источник: Legalbet
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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