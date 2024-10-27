«КАМАЗ» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Сочи»
«КАМАЗ» на своем поле победил «Сочи» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол в этой игре забил Иван Козлов на 18-й минуте.
«Сочи» потерпел первое поражение за последние 12 матчей во всех турнирах. Команда с 24 очками располагается на шестой позиции в ФНЛ. «КАМАЗ» набрал 19 баллов и поднялся на 12-ю строчку.
В другом матче дня «Чайка» одержала победу над «Аланией» (3:2) благодаря дублю Владислава Руденко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
2
|Торпедо
|15
|7
|8
|0
|28-12
|29
|
3
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|12-11
|22
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
10
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
11
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|4
|7
|13-11
|19
|
13
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
14
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
15
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
16
|Сокол
|15
|3
|6
|6
|8-18
|15
|
17
|Уфа
|16
|3
|5
|8
|15-22
|14
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|6 : 1
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|2 : 1
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|2 : 0
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|2 : 3
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|1 : 0
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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