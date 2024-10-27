«КАМАЗ» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Сочи»

«КАМАЗ» на своем поле победил «Сочи» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Иван Козлов на 18-й минуте.

«Сочи» потерпел первое поражение за последние 12 матчей во всех турнирах. Команда с 24 очками располагается на шестой позиции в ФНЛ. «КАМАЗ» набрал 19 баллов и поднялся на 12-ю строчку.

В другом матче дня «Чайка» одержала победу над «Аланией» (3:2) благодаря дублю Владислава Руденко.