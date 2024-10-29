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Судейство

Сегодня, 11:17

Гогниев о судьях: «Они как неприкасаемая каста, которую вообще обсуждать нельзя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о работе арбитров в первой лиге.

«Они делают дело, они могут ошибаться. Но они должны потом признавать свои ошибки. Причём признавать их воочию. Получается, пока им вердикт не выносят, они гнут свое. Они видят видео, видят фото и все равно гнут свое. Вот в чем проблема. Они как неприкасаемая каста, такая, которую вообще обсуждать нельзя. Это же неправильно!» — приводит слова Гогниева Legalbet.

После 16 туров «Алания» с 17 очками занимает 14-е место в первой лиге.

Источник: Legalbet
Спартак Гогниев
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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Уфа – КАМАЗ
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2.11 14:00
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2.11 15:00
Сокол – Арсенал
 - : -
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Торпедо – Алания
 - : -
3.11 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
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Сочи – Нефтехимик
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