Гогниев о судьях: «Они как неприкасаемая каста, которую вообще обсуждать нельзя»
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о работе арбитров в первой лиге.
«Они делают дело, они могут ошибаться. Но они должны потом признавать свои ошибки. Причём признавать их воочию. Получается, пока им вердикт не выносят, они гнут свое. Они видят видео, видят фото и все равно гнут свое. Вот в чем проблема. Они как неприкасаемая каста, такая, которую вообще обсуждать нельзя. Это же неправильно!» — приводит слова Гогниева Legalbet.
После 16 туров «Алания» с 17 очками занимает 14-е место в первой лиге.
Источник: Legalbet
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|12-11
|22
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
11
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|16
|5
|4
|7
|13-11
|19
|
14
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
15
|Сокол
|16
|3
|7
|6
|8-18
|16
|
16
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
17
|Уфа
|16
|3
|5
|8
|15-22
|14
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
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34 тур
|2.11
|00:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|- : -
|2.11
|15:00
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|3.11
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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