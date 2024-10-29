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Сегодня, 14:17

Тукманов: «Хочется верить, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений»

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал результаты «автозаводцев» в нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Хочется надеяться, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений. Но от проигрыша никто не застрахован. Поражения могут быть случайными или системными. Все будет зависеть от зимней паузы, как команда ее проведет», — приводит слова Тукманова Legalbet.

После 16 туров первой лиги «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. В следующем матче «автозаводцы» примут «Аланию» 2 ноября.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
2.11 14:00
Енисей – Ротор
 - : -
2.11 15:00
Сокол – Арсенал
 - : -
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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