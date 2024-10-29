Тукманов: «Хочется верить, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений»
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал результаты «автозаводцев» в нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги.
«Хочется надеяться, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений. Но от проигрыша никто не застрахован. Поражения могут быть случайными или системными. Все будет зависеть от зимней паузы, как команда ее проведет», — приводит слова Тукманова Legalbet.
После 16 туров первой лиги «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. В следующем матче «автозаводцы» примут «Аланию» 2 ноября.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|12-11
|22
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
11
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|16
|5
|4
|7
|13-11
|19
|
14
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
15
|Сокол
|16
|3
|7
|6
|8-18
|16
|
16
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
17
|Уфа
|16
|3
|5
|8
|15-22
|14
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.11
|00:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|- : -
|2.11
|15:00
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|3.11
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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