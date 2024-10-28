«Родина» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Родина» дома сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 30 очками, «Родина» идет на 12-й строчке с 20 очками.