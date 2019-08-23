Игрок «Авангарда» избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

Игрок «Авангарда» Дмитрий Коробов избежал наказания за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую группу «КлеверКонсалт». 20 мая РФС получил уведомление от РУСАДА о том, что в допинг-пробе игрока обнаружены запрещенные вещества. Имя футболиста не уточнялось. Позднее в прессе появилась информация, что этим игроком является Коробов. Ему грозила дисквалификация на два года. В результате он получил только предупреждение.

Коробов выступал за «Сибирь», «Факел» и «Урал», в составе которого стал финалистом Кубка России сезона-2016/17. Годом позднее он повторил это достижение в составе «Авангарда». За курский клуб он провел 56 матчей в разных турнирах, забив семь голов и отдав две голевые передачи.