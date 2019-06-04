Игнашевич стал главным тренером "Торпедо"

Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Соглашение с 39-летним специалистом подписано по схеме "1+1".

- Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился, - сказал Игнашевич. - А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. "Торпедо" всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

Напомним, Игнашевич является воспитанником "Торпедо". Большую часть футбольной карьеры он провел в ЦСКА. В составе красно-синих игрок пять раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло 1-е место в группе "Центр" Олимп-ПФЛ и в следующем год сыграет в первом дивизионе.

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