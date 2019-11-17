Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2).

— Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

— Пару слов о том, как шла подготовка к матчу. Разбирали кого-то отдельно или команду?

— Разбирали конкретно всех игроков. И, в целом, команду.

— Наверняка вы в первый раз в Армавире. Ваши эмоции от города и стадиона, исходя из вашего большого опыта.

— Хороший, приятный город. С погодой нам немного не повезло. Говорят, нечасто у вас так ветрено. Стадион не самый плохой для ФНЛ, есть и более старые. Хотелось бы, чтобы уровень арен в нашей лиге поднимался.

— Вопрос относительно матча: вам удалось сравнять счет в первом тайме. Как вы настраивали команду в раздевалке?

— Ничего необычного, все по плану. Сделали обычные корректировки относительно первого тайма.

Московский клуб продлил безвыигрышную серию до трех матчей, однако с 51 очком остался на первом месте в турнирной таблице. «Армавир» с 27 очками поднялся на 12-ю строчку.