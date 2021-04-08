Игнашевич объяснил, почему Шустиков ушел из «Торпедо»

Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему зимой команду покинул капитан, 32-летний защитник Сергей Шустиков.

— Убрать из «Торпедо» Сергея Шустикова — чья идея?

— Я очень хотел, чтобы Серега был в команде. Поскольку это олицетворение преемственности поколений. Я хорошо знал его отца, а дед — мой первый тренер в торпедовской школе. По человеческим качествам к Сереге никаких вопросов. Но когда второй сезон капитан почти не играет...

— Почему же он в запасе осел?

— Конкуренция! На мой взгляд, в центре обороны у нас были ребята посильнее. Сергей очень переживал, мы много раз с ним на эту тему разговаривали. В такой ситуации лучший выход из положения — найти команду, где сможет регулярно получать игровую практику. В итоге зимой перебрался в Казахстан.

- Шустиков-старший на матчи «Торпедо» заглядывает?

— Последний раз мы встречались в прошлом году, когда на Восточной тренировались. Виктор Михайлович был там с торпедовскими ветеранами. Мы обнялись, тепло пообщались. Я увидел того же человека, которого помнил еще ребенком. Представляете, 30 с лишним лет прошло — а Виктор Михайлович практически не изменился! Такой же спокойный, улыбчивый, позитивный. Мы, пацаны, воспринимали его как доброго дедушку. Он ведь никогда нас не ругал.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Сергея Игнашевича