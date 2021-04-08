Игнашевич рассказал, за сколько «Торпедо» продало лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева
Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о форварде «Крыльев» Иване Сергееве, который в ФНЛ забил уже 32 мяча и лидирует в бомбардирской гонке.
— Зимой в «Торпедо» пришло много новичков. С кем промахнулись?
— Я бы не стал категорично говорить, что мы в ком-то ошиблись. Другое дело, клуб мог более решительно провести зимнюю трансферную кампанию и укрепить проблемные позиции. По разным причинам не удалось.
— Какие ваши кандидатуры забраковало торпедовское руководство?
— Фамилий не назову. Но такие игроки были.
— Чем аргументировался отказ? Слишком дорого?
— Сейчас не имеет смысла об этом говорить.
— Хоть одного футболиста вам пытались навязать?
— Нет-нет. Все приобретения со мной согласовывались.
— А трансферы на выход?
— Вот тут случалось по-разному. Летом клуб урезал бюджет на 25-30 процентов. Некоторые наши лидеры уже не вписывались по зарплате в новые рамки и покинули «Торпедо». Ну и комплектовались мы тогда соответствующе. Брали исключительно свободных агентов.
— Был в августе шанс удержать Ивана Сергеева?
— К сожалению, нет. Из Самары он получил очень выгодное предложение.
— Слышал, заплатили за него «Крылья» около 200 тысяч евро. Смешные деньги для лучшего бомбардира ФНЛ.
— Не забывайте — летом 2021-го у Ивана заканчивался контракт. Подписывать новый отказался. Через год «Торпедо» на нем могло бы вообще ничего не заработать. А если бы зимой он договорился с каким-то клубом, мы бы получили еще и демотивированного футболиста на остаток сезона. При таком раскладе продать игрока то ли за 15 миллионов рублей, то ли за 17 — неплохая сделка.
— В РПЛ Сергеев потянет?
— Почему нет? Всё в руках Ивана. Вспомните Бэйла. Играл в «Тоттенхэме» на фланге обороны, ничем не выделялся. Потом передвинули ближе к атаке — и начал забивать чуть ли не в каждом матче. Вскоре перешел в «Реал» за 100 миллионов евро!
— С Бэйлом вы не работали. А Сергеева за год изучили.
— В премьер-лиге Ивану еще нужно доказать свою состоятельность. Но по меркам ФНЛ это, конечно, топ-нападающий. Чистая девятка, очень работоспособный. В «Крыльях», которые нацелены на атаку, у Сергеева больше возможностей проявить себя, чем в средней команде, играющей от обороны.
(Александр Кружков)
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