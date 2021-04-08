Игнашевич считает, что в РПЛ выйдут «Крылья» и «Оренбург»

Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал в интервью «СЭ», что прямые путевку в премьер-лигу в этом году получат «Крылья Советов» и «Оренбург».

— Со стороны кажется, что руководство «Торпедо» не рвется в премьер-лигу, пока не построит новый стадион. Я прав?

— После ухода из клуба неправильно обсуждать планы руководства.

— Переформулирую. Перед вами стояла задача выйти в РПЛ?

— Да. В сентябре после не слишком удачного старта Авдеев приехал на базу и огласил цель на сезон — премьер-лига. Потом еще и в прессе об этом заявил. Тем самым, конечно, добавив нам мотивации, которой в начале чемпионата явно не хватало. Правда, в прошлом году попасть в РПЛ было проще.

— Почему?

— «Крылья» и «Оренбург», летом 2020-го выпавшие из РПЛ, сразу поставили задачу туда вернуться. Сохранили костяк, точечно усилились. Тягаться с ними тяжело. В прошлом сезоне в лиге не было команд, которые бы резко выделялись на фоне остальных. И «Ротор», и «Химки» мы в первом круге обыграли. У нас был реальный шанс опередить кого-то из них, если бы из-за коронавируса сезон не встал на паузу.

— Сейчас «Крылья» ушли в отрыв, их уже вряд ли кто-то догонит. Полагаете, вторая прямая путевка достанется «Оренбургу», а не «Нижнему Новгороду»?

— Думаю, да. Что касается «Торпедо», то финансово команда крепко стоит на ногах, у нее хороший потенциал. Надеюсь, зацепится за место в четверке и пробьется в РПЛ через стыковые матчи.

(Александр Кружков)

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