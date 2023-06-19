Хомуха назначен главным тренером «Шинника»
«Шинник» в Telegram-канале объявил о назначении Дмитрия Хомухи на пост главного тренера.
Срок соглашения 53-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года.
Ранее Хомуха был главным тренером молодежной и юношеских сборных России. Он выигрывал со сборной России U-17 чемпионат Европы в 2013 году, завоевывал со сборной России U-19 cеребряные медали европейского первенства в 2015 году. В сезоне-2022/23 Хомуха возглавлял «Калугу».
По итогам сезона-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.
Источник: https://t.me/fc_shinnik/3480
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|
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|34
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|13
|3
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|67
|
3
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|17
|11
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|62
|
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|54
|
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|34
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|11
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|42-38
|50
|
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|12
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|11
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|
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|13
|7
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|
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|12
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|
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|
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|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
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|34
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|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
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|16
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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