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Сегодня, 12:32

Хомуха назначен главным тренером «Шинника»

Мария Гусева
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«Шинник» в Telegram-канале объявил о назначении Дмитрия Хомухи на пост главного тренера.

Срок соглашения 53-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года.

Ранее Хомуха был главным тренером молодежной и юношеских сборных России. Он выигрывал со сборной России U-17 чемпионат Европы в 2013 году, завоевывал со сборной России U-19 cеребряные медали европейского первенства в 2015 году. В сезоне-2022/23 Хомуха возглавлял «Калугу».

По итогам сезона-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://t.me/fc_shinnik/3480
Дмитрий Хомуха
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
0
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
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3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
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