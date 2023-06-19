Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Переговоры с Газизовым находятся на финише»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о том, что Шамиль Газизов может стать новым генеральным директором клуба.

«Надеемся, Шамиль Камилович будет в нашем клубе. Переговоры находятся на финише. Думаю, все должно быть нормально. Он планирует приехать к нам на этой неделе», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 54-летний специалист подал в отставку. Уфимский клуб по итогам сезона-2022/23 вылетел из ФНЛ-1. Махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.