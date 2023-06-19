В «Родине» опровергли информацию об интересе к Глушакову

В пресс-службе «Родины» опровергли информацию об интересе к полузащитнику Денису Глушакову.

«У нас эта позиция плотно укомплектована и игроков туда не рассматривали», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В понедельник, 19 июня стало известно, что Глушаков покинул «Пари НН», за который выступал с февраля 2023 года. 36-летний россиянин стал свободным агентом.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что футболист может вернуться в «Химки», за которые играл с октября 2020 года по февраль 2023 года, или продолжить карьеру в «Родине».