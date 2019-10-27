«Химки» разгромили курский «Авангард». У подмосковной команды был удален Дядюн

В матче 20-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ курский «Авангард» принимал «Химки». Гости одержали победу со счетом 3:0.

При этом подмосковная команда заканчивала встречу в меньшинстве после удаления Владимира Дядюна.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Авангард К» (Курск) — «Химки» — 0:3 (0:1)

Голы: Барков, 40 (0:1). Нетфуллин, 76 (0:2). Гоцук, 80 — в свои ворота (0:3).

«Авангард К» (Курск): Саутин, Лелюкаев, Никитин, Гоцук, Тимошин, Чиркин (Машуков, 64), Кубышкин (Бреев, 46), Земсков, Коробов (Каюмов, 78), Минаев, Федчук.

«Химки»: Генералов, Тихий, Гапон, Филин, Данилкин, Скворцов (Корян, 57), Мендель (Нетфуллин, 70), Полярус (Почивалин, 61), Трошечкин, Барков (Дядюн, 46), Каменщиков (Умаев, 61).

Предупреждения: Филин, 9. Барков, 15. Кубышкин, 18. Чиркин, 23. Дядюн, 49. Бреев, 50. Гапон, 53. Гоцук, 88.

Удаление: Дядюн, 77.

Судья: Кукуляк (Калуга).

27 октября. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Мордовия» (Саранск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:1 (1:1)

Голы: Буранов, 26 (1:0). Алейников, 34 (1:1).

«Мордовия» (Саранск): Шебанов, Хрипков, Климов, Стрелов, Юсупов, Ятченко, Буранов, Федак, Поярков (Навлетов, 38), Мухаметшин (Джумаев, 78), Сергеев (Ермаков, 67).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников (Самойлов, 69), Дроздов, Эктов (Пухов, 69), Кожемякин, Олейников (Визнович, 61. Мацхарашвили, 87), Самодин, Низамутдинов.

Предупреждения: Олейников, 2. Поярков, 35. Буранов, 65. Джумаев, 87. Мацхарашвили, 89.

Судья: Панин (Дмитров).

27 октября. Саранск. Стадион «Старт».

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)

Гол: Петров, 86.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Лебедев (Голышев, 39), Гаджибеков, Абрамов (Морозов, 84), Ставпец, Сапета, Игнатович, Палиенко, Чудин (Сергеев, 73), Сагитов (Салугин, 73).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Куликов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Гилязетдинов, 82), Уридия (Потапов, 90), Макаров, Петров (Киреев, 90+1), Ситдиков, Мичуренков (Галиулин, 62).

Предупреждения: Шадрин, 25. Мичуренков, 30. Макаров, 52. Абрамов, 53. Сапета, 55.

Судья: Матюнин (Москва).

27 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».