"Химки" одержали вторую разгромную победу в двух матчах, Дядюн сделал дубль

"Химки" разгромили "Авангард" во втором туре Олимп-ФНЛ - 3:0. Дубль сделал Владимир Дядюн, а еще один мяч провел Илья Кухарчук, который с тремя голами возглавил таблицу бомбардиров после двух игр.

"Химки" одержали вторую крупную победу в двух играх - в первом туре подмосковный клуб победил "Луч" 5:2.

В других играх "Факел" и "Чайка" сыграли вничью, "Торпедо" взяло верх над "Балтикой" (2:0), а "Шинник" - над "Мордовией" - 1:0.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

2-й тур

"Химки" - "Авангард" (Курск) - 3:0 (1:0)

Голы: Кухарчук, 10 - с пенальти (1:0). Дядюн, 63 (2:0). Дядюн, 89 (3:0).

"Химки": Лантратов, Тихий, Гапон, Данилкин, Филин, Полярус (Корян, 74), Кухарчук (Дядюн, 54), Скворцов (Умаев, 83), Мендель, Нетфуллин (Трошечкин, 67), Алиев (Каменщиков, 61).

"Авангард": Саутин, Лелюкаев, Войнов (М.Земсков, 70), Дашаев, Гоцук, Никитин, Чиркин, Бреев, Касаев (Машуков, 77), Григорьев (Синяев, 85), Батютин (Минаев, 70).

Предупреждения: Кухарчук, 19. Гапон, 28. Бреев, 39. Нетфуллин, 60. Каменщиков, 70.

Удаление: Бреев, 75.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

13 июля. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Факел" (Воронеж) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:0

"Факел": Ермаков, Хайманов, Смирнов (Лихачев, 46), Букия (Косянчук, 66), Дмитриев (Мазуров, 85), Гладышев (Красильниченко, 75), Воробьев, Черевко, Мастерной, Рябокобыленко, Хлебородов.

"Чайка": Арапов, Дубовой, Тумасян, Демченко, Бычков, Павленко (Подбельцев, 46), Безденежных, Леонтьев (Карташов, 89), Текучев (Глушков, 70), Белоус (Ахъядов, 46), Машнев (Хохлачев, 67).

Предупреждения: Безденежных, 9. Павленко, 22. Хайманов, 35. Подбельцев, 79. Черевко, 90+4.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

13 июля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Торпедо" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 2:0 (1:0)

Голы: Божин, 14 (1:0). Галоян, 59 (2:0).

"Торпедо": Цыган, Шоркин, Божин, Елисеев (Багаев, 22), Калошин (Галоян, 22), Магаль (Самсонов, 87), Лях, Рязанцев, Самошников, Сергеев (Татаринов, 61), Лебеденко (Калугин, 90+1).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Маклаков, Овсиенко (Алибеков, 57), Плопа, Чочиев (Глушков, 61), Кузьмин, Причиненко, Альшин (Жиронкин, 71), Шаваев, Маркин (Кисиль, 65).

Предупреждения: Самошников, 33. Татаринов, 67.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

13 июля. Москва. Стадион "Академия "Спартак" им. Черенкова".

"Шинник" (Ярославль) - "Мордовия" (Саранск) - 1:0 (0:0)

Гол: Самодин, 63.

"Шинник": Яшин, Покидышев, Цховребов, Щербаков, Самойлов (Эктов, 46), Алейников, Олейников (Пухов, 81), Кожемякин, Дроздов (Бакаев, 86), Визнович (Самодин, 61), Низамутдинов (Пугин, 73).

"Мордовия": Смирнов, Ятченко, Хрипков, Теняев, Климов, Джумаев (Ермаков, 78), Адаев, Мухаметшин (Сергеев, 67), Буранов (Дворецков, 46), Поярков, Базелюк.

Предупреждения: Хрипков, 61. Щербаков, 72.

Удаление: Цховребов, 90+4.

Судья: Амелин (Тула).

13 июля. Ярославль. Стадион "Шинник".