"Химки" и "Сибирь" сыграли вничью, "Шинник" обыграл "Балтику"

Завершились два матча 26-го тура Олимп-ФНЛ.
"Химки" и "Сибирь" сыграли вничью - 1:1. У хозяев отличился Михаил Петрусев, у гостей - Евгений Чеботару.
"Шинник" выиграл у "Балтики" (1:0). Единственный мяч забил Ишхан Гелоян.
Олимп - ФНЛ
26-й тур
"Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 1:0 (1:0)
Гол: Гелоян, 31.
"Шинник": Яшин, Иванов, Покидышев, Цховребов, Стешин, Дроздов, Шайморданов (Первушин, 90+1), Нарылков (Кожемякин, 83), Низамутдинов (Алейников, 76), Гелоян, Самодин.
"Балтика": Помазан, Каленкович (Кузьмичев, 84), Плопа, Тишкин, Гасанов, Магаль (Захаров, 89), Хадарцев, Шаваев, Глушков (Дудиев, 46), Причиненко, Дядюн.
Предупреждения: Цховребов, 26. Плопа, 40. Шаваев, 75. Алейников, 81. Тишкин, 90. Кожемякин, 90+2. Яшин, 90+5.
Судья: Фролов (Москва).
10 марта. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".
"Химки" - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (0:1)
Голы: Чеботару, 13 (0:1). Петрусев, 90+5 (1:1).
"Химки": Хомич, Тихий, Данилкин, Алисейко, Филин, Корян, Кухарчук (Петрусев, 71), Нетфуллин, Рязанцев, Барков, Алиев (Боженов, 81).
"Сибирь": Киселев, Смирнов, Аравин, Копаев, Киреенко (Ларенц, 77), Дудолев (Антипов, 74), Азаров (Орлов, 61), Чеботару, Гладышев, В.Галыш (Беляев, 90+1), Житнев.
Предупреждения: Нетфуллин, 12. Беляев, 19. Гладышев, 20. Алиев, 39. Алисейко, 59. Петрусев, 90+5.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
10 марта. Химки. Стадион "Новые Химки".