Игрок «Ленинградца» Микушин раскритиковал время домашних матчей «СКА-Хабаровска»

Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин считает, что матчи Мелбет-Первой лиги не должны начинаться слишком рано.

«Не надоели [выезды]. Единственное, исключил бы Владивосток. Там очень тяжело играть. Я там играл три раза всего. В этом году после самолета час поспали и сразу на поле. Они хитро корректируют график, ставят игру на час дня. Если бы игра была в пять вечера, мы могли бы поспать пять часов и вышли бы свежее. У нас Рома Кудрявцев получил травму на десятой минуте и выбыл на два месяца. Я хорошо отношусь к выездам. Рад, что у них в регионе есть команда. Но должно быть человеческое уважение, а не подстраивание графика таким образом, чтобы дать себе преимущество», — цитирует Микушина «Спорт День за Днем».

«СКА-Хабаровск» принимал «Ленинградец» во Владивостоке из-за проблем с домашним стадионом. По ходу сезона хабаровская команда играла несколько матчей, начиная до 10 утра по московскому времени.