Главный тренер «Торпедо»: «Ставим задачу выходить на каждую игру и радовать болельщиков. Пока не получается»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча 26-го тура ФНЛ против «Авангарда» (2:2).

— Матч прошел в боевой обстановке, — приводит слова Савичева официальный сайт «Торпедо». — В первом тайме мы имели преимущество, контролировали игру. С моей точки зрения, ключевой момент — забей мы в концовке первого тайма третий мяч, мы бы победили. Во втором тайме мы сыграли плохо с 60 по 65 минуты: ошибки в обороне привели к тому, что мы отдали инициативу сопернику, и «Авангард» сравнял счет. В этой ситуации нам было очень непросто на поле, но мы все равно благодарны ребятам.

Когда теряешь психологию в матче — очень тяжело. Мы имели ряд моментов, благодаря которым могли спасти игру, будь мы лучше в завершающей стадии атаки. Сами виноваты, что попали в такую ситуацию.

— Есть ли у «Торпедо» задача выйти в РПЛ?

— Мы ставим задачу — выходить на каждую игру и радовать себя, болельщиков. Пока это не получается, но мы к этому стремимся.