Главный тренер «Рубина» Рахимов: «Первая лига — лучшая лига мира»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об уровне первой лиги.

— Вы сказали, что выиграли в лучшей лиге мира...

— Меня спросили, что вы скажете о первой лиге — и я сказал: «Лучшая лига мира». Так все говорят, — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

— То есть вы выиграли лучшую лигу мира. А РПЛ тогда какая лига?

— Мне сложно сказать.

— Как прокомментируете слухи о переменах в «Рубине»?

— Это нормальное явление. У нас это забрасывается часто. Ну, и хорошо. Знаю, откуда это идет.

— Откуда?

— Знаю. Вот они пусть и разбираются. Я нормально себя чувствую. И до слухов, и после.

По итогам текущего сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 69 очков за 34 тура, и спустя сезон вернулся в РПЛ.

Рахимов занимает пост главного тренера «Рубина» с 2023 года. Его контракт с казанской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.