Главный тренер «Ротора» признан лучшим тренером ФНЛ в октябре

Игорь Меньщиков (@RotorOfficial) — лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии болельщиков!



Он набрал 72,8% голосов на официальном сайте лиги (https://t.co/rl6P0IzPeb).



На 2-м месте Евгений Калешин из @fcbaltika — 18,8%.



3-е место у Николая Савичева («Торпедо») — 3,2%. pic.twitter.com/84Py9czBT2