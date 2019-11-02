Главный тренер «Ротора» признан лучшим тренером ФНЛ в октябре
12:22
Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков признан лучшим тренером Олимп-ФНЛ в октябре по версии болельщиков, cообщается в официальном Twitter.
На втором месте — главный тренер «Балтики» Евгений Калешин, на третьем — Николай Савичев из «Торпедо».
Игорь Меньщиков (@RotorOfficial) — лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии болельщиков!— ФНЛ (@FNLeague) November 2, 2019
Он набрал 72,8% голосов на официальном сайте лиги (https://t.co/rl6P0IzPeb).
На 2-м месте Евгений Калешин из @fcbaltika — 18,8%.
3-е место у Николая Савичева («Торпедо») — 3,2%. pic.twitter.com/84Py9czBT2
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