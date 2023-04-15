Главный тренер «Енисея» ответил на критику Игнашевича: «В следующий раз предоставим оркестр с лимузином»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику тренера «Балтики» Сергея Игнашевича за организацию матча 27-го тура Первой лиги.

Игнашевич остался недоволен тем, что его команде в Красноярске предоставили старый автобус, из-за чего калининградцы едва не опоздали на игру.

«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.

Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный.

Спорт — от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы — уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Балтика» (1:1) состоялся сегодня, 15 апреля. Красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 45 очками, калининградцы лидируют с 54 очками.