Главный тренер «Енисея» ответил на критику Игнашевича: «В следующий раз предоставим оркестр с лимузином»
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику тренера «Балтики» Сергея Игнашевича за организацию матча 27-го тура Первой лиги.
Игнашевич остался недоволен тем, что его команде в Красноярске предоставили старый автобус, из-за чего калининградцы едва не опоздали на игру.
«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.
Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный.
Спорт — от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы — уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», — сказал Ивахов «СЭ».
Матч «Енисей» — «Балтика» (1:1) состоялся сегодня, 15 апреля. Красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 45 очками, калининградцы лидируют с 54 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|2 : 2
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|1 : 1
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9