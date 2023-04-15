«Акрон» сыграл вничью с «Уфой». Команды доигрывали матч вдесятером

«Акрон» в матче 27-го тура первой лиги на выезде сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

На 55-й минуте прямую красную карточку получил форвард гостей Константин Савичев, а через 4 минуты полузащитник уфимев Данила Емельянов был удален за вторую желтую карточку.

После этого матча «Акрон» с 35 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Уфа» с 25 очками — на 16-й строчке.