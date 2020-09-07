Главный тренер Баскаков покидает «Томь». Он работал в клубе 16 лет

По обоюдному согласию сторон «Томь» расторгла контракт с главным тренером Василием Баскаковым, сообщает сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

«Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для ФК «Томь» и в качестве футболиста, и в качестве тренера. В данный момент ведется поиск кандидата, который поможет «Томи» достойно выйти из сложившейся ситуации», — говорится в сообщении клуба.

После семи туров «Томь» набрала только 2 очка и идет на предпоследнем месте турнирной таблицы ФНЛ.