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Новиков: «Всегда приятно обыгрывать красно-белых»

Новиков высказался о крупной победе «Нефтехимика» против «Спартака-2»
09:17
Сторис Кирилла Новикова. Фото Instagram
Сторис Кирилла Новикова. Фото Instagram
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о крупной победе своей команды против «Спартака-2» (5:0) в матче 17-го тура ФНЛ.

«Всегда приятно обыгрывать красно-белых», — написал Новиков в сторис в Instagram.

Отметим, москвичи уже в середине первого тайма остались в меньшинстве: красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин.

В 17 матчах ФНЛ «Нефтехимик» набрал 30 очков и расположился на 5-м месте. В следующем туре команда Новикова сыграет с «Аланией».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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