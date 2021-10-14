Новиков: «Всегда приятно обыгрывать красно-белых»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о крупной победе своей команды против «Спартака-2» (5:0) в матче 17-го тура ФНЛ.

«Всегда приятно обыгрывать красно-белых», — написал Новиков в сторис в Instagram.

Отметим, москвичи уже в середине первого тайма остались в меньшинстве: красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин.

В 17 матчах ФНЛ «Нефтехимик» набрал 30 очков и расположился на 5-м месте. В следующем туре команда Новикова сыграет с «Аланией».