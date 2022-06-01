Геннадий Орлов отреагировал на информацию об уходе Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу ухода Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Клуб не стал продлевать соглашение с 39-летним специалистом.

— Стало ли для вас неожиданностью, что «Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым?

— Кажется, что это стало неожиданностью для всего футбольного мира. Кержаков сделал команду, причем игроков собрал в последний момент, они выстояли. Я вчера разговаривал с Сашей и я ему сказал: «Главное — не унывай. У тебя хорошая пресса, у тебя хорошие болельщики, которые все за тебя и то, что сейчас сделало руководство, они тем самым очень сильно усложнили работу следующему тренеру». Это будет очень сложно принимать команду после того, как этой команде аплодировали и ее поддерживали. Это уже проблемы менеджеров. Самая большая проблема российского футбола — это отсутствие настоящего спортивного менеджмента, чтобы все было логично и учитывались все интересы.

Он также заявил, что видит в Кержакове хорошего тренера и бойца. Он также допустил, что специалист однажды может возглавить «Зннит».

— Пусть поработает Семак, но когда-нибудь может Семак и сам на повышение пойдет заграницу, — сказал Орлов «Спорту День за Днем».

Кержаков работал в «Нижнем Новгороде» с лета 2021 года. По итогам РПЛ сезона-2021/22 нижегородцы занял 11-е место.