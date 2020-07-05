Генеральный директор ФК «Знамя Труда» рассказал, как игрок выжил после удара молнии

Голкипер клуба «Знамя Труда» из зоны «Запад» ПФЛ Антон Заборовский выжил после того, как в него ударила молния, благодаря качественно оказанной первой медицинской помощи, сообщил генеральный директор команды Игорь Майоров.

— Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребенок и жив остался. Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят, — рассказал Майоров.

Ранее в одной из социальных сетей появилось заявление болельщиков «Знамени Труда», согласно которому 16-летний Заборовский попал в реанимацию после удара молнии на тренировке 4 июля.