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Гендиректор «Знамя Труда» верит, что вратарь, в которого попала молния, вернется в футбол

00:40

Генеральный директор футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров верит, что Иван Заборовский сможет вернуться в футбол. На одной из тренировок в 16-летнего игрока попала молния, и сейчас он находится в реанимации.

?- Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть, — цитирует ТАСС Майорова. — Врачи к нему относятся нормально, ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области. К медикам вопросов нет, все зависит от него.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8894045

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