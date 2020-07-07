Гендиректор «Знамя Труда» верит, что вратарь, в которого попала молния, вернется в футбол

Генеральный директор футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров верит, что Иван Заборовский сможет вернуться в футбол. На одной из тренировок в 16-летнего игрока попала молния, и сейчас он находится в реанимации.

?- Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть, — цитирует ТАСС Майорова. — Врачи к нему относятся нормально, ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области. К медикам вопросов нет, все зависит от него.