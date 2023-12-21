В «Химках» объяснили задолженности перед агентами: «Наш банк попал под санкции»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение палаты РФС запретить клубу регистрировать новых игроков.

На подмосковный клуб наложили ограничение из-за задолженности перед посредниками Александром Маньяковым и Александром Клюевым.

«К сожалению, наш банк попал под санкции, поэтому не удалось своевременно оплатить [долги], но мы делаем все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Наш селекционный департамент находится в плотном взаимодействии с агентами. Думаю, что в ближайшее время все разрешится в лучшую сторону», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» после 20 туров идут на втором месте в Мелбет-Первой лиге, набрав 36 очков.