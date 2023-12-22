«Шинник» объявил о назначении Черышева на пост главного тренера

«Шинник» объявил о назначении Дмитрия Черышева на пост главного тренера. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на полгода с опцией продления еще на один год.

Последним местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

30 ноября «Шинник» объявил об уходе Дмитря Хомухи с поста главного тренера. Ярославцы набрали 24 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.