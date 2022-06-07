Газизов: «Агаларов с большой долей вероятности уйдет из «Уфы» этим летом»

В «Уфе» сообщили, что Агаларов с большой долей вероятности уйдет из команды летом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Гамид Агаларов скорее всего уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

«Вероятность, что Агаларов останется? С большей долей вероятности Гамид покинет команду. Его примерная трансферная стоимость в РПЛ была бы в два раза выше. Я так это оцениваю. Беленов? Он игрок «Уфы». Его контракт действует еще год. Надеемся, что он поможет нам в ФНЛ. Но если будет предложение — мы не будем препятствовать», — сказал Газизов.

Также генеральный директор уфимцев рассказал о переговорах клуба по другим трансферам.

«Есть договоренность, что один из футболистов покинет нашу команду за деньги. Переговоры завершаются. Некоторые футболисты покинули команду по завершению контракта. У нас есть 18 футболистов, из которых 13 полевых. К нам придёт новый игрок, назвать фамилию не могу», — добавил Газизов.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

По итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела из премьер-лиги в ФНЛ-1, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».