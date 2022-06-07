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Газизов: «Агаларов с большой долей вероятности уйдет из «Уфы» этим летом»

В «Уфе» сообщили, что Агаларов с большой долей вероятности уйдет из команды летом
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Гамид Агаларов скорее всего уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

«Вероятность, что Агаларов останется? С большей долей вероятности Гамид покинет команду. Его примерная трансферная стоимость в РПЛ была бы в два раза выше. Я так это оцениваю. Беленов? Он игрок «Уфы». Его контракт действует еще год. Надеемся, что он поможет нам в ФНЛ. Но если будет предложение — мы не будем препятствовать», — сказал Газизов.

Также генеральный директор уфимцев рассказал о переговорах клуба по другим трансферам.

«Есть договоренность, что один из футболистов покинет нашу команду за деньги. Переговоры завершаются. Некоторые футболисты покинули команду по завершению контракта. У нас есть 18 футболистов, из которых 13 полевых. К нам придёт новый игрок, назвать фамилию не могу», — добавил Газизов.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

По итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела из премьер-лиги в ФНЛ-1, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Гамид Агаларов
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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